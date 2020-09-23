أجيليتي (AGLTY) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 23-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تقدمه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 671 فلس، مستقرا بذلك أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة الحالي عند 690فلس، وفي حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 750 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 650 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 660 بينما مستوى المقاومة هو 680 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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