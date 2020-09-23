شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 198 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما نتوقع معه إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 185 فلس كمستوى أول ثم 155 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 192 بينما مستوى المقاومة هو 202 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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