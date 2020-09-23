الاقتصاد

الجنيه الإسترليني ينخفض بعد الكشف عن خطة لتشديد قواعد الإغلاق في بريطانيا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب كشف رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" عن خطة لتغليظ وتشديد قواعد وقيود الإغلاق على المملكة المتحدة.


وذكر "جونسون" أن خطته تستهدف الحد من انتشار فيروس "" من خلال فرض حظر تجوال على الحانات والمطاعم وضرورة إجبار المواطنين على ارتداء أقنعة الوجه.


وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن القواعد الجديدة ربما تستمر لستة أشهر وتشمل غرامات وتهديد شركات بالإغلاق إذا لم تمتثل لإرشادات مكافحة "كورونا".

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أعلن "جونسون" هذه الإجراءات في خطاب أمام البرلمان اليوم قبيل خطاب متلفز مساء لتعريف المواطنين بأحدث المستجدات.


وتأتي هذه القيود والإجراءات في الوقت الذي سجلت فيه المملكة المتحدة 4926 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وهي أعلى حصيلة يومية منذ مطلع مايو/أيار.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 22:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.2734، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2737 واقل سعر عند 12733.

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