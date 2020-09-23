- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب استيعاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".
وفي جلسة استماع أمام الكونجرس، تراجع "باول" عن مقترحه بضرورة خفض حجم القروض الممنوحة للشركات الصغيرة ضمن برنامج البنك المركزي، كما أكد أن الأمر يعود الآن للكونجرس الأمريكي لضخ المزيد من التمويل ومساعدة الشركات المتضررة من أزمة الفيروس.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.08 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة .2% أو ما يعادل ثلاثة دولارات إلى 1907.6 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الرابع والعشرين من يوليو/تموز، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1925.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1898.9 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.