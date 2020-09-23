شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب استيعاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وفي جلسة استماع أمام الكونجرس، تراجع "باول" عن مقترحه بضرورة خفض حجم القروض الممنوحة للشركات الصغيرة ضمن برنامج البنك المركزي، كما أكد أن الأمر يعود الآن للكونجرس الأمريكي لضخ المزيد من التمويل ومساعدة الشركات المتضررة من أزمة الفيروس.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.08 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة .2% أو ما يعادل ثلاثة دولارات إلى 1907.6 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الرابع والعشرين من يوليو/تموز، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1925.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1898.9 دولار.