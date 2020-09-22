شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع عقب تصريحات "باول" أمام الكونجرس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.



وفي جلسة استماع أمام الكونجرس، تراجع "باول" عن مقترحه بضرورة خفض حجم القروض الممنوحة للشركات الصغيرة ضمن برنامج البنك المركزي.



وأضاف "باول" أن الأمر يعود الآن للكونجرس الأمريكي لضخ المزيد من التمويل ومساعدة الشركات المتضررة من أزمة الفيروس.

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وكانت بيانات اقتصادية قد أظهرت أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات التحدة ارتفعت في أغسطس/آب بنسبة 2.4% إلى ستة ملايين على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة ارتفاع شهرية على مدار أربعة عشر شهراً.



وأكد رئيس الاحتياطي الاتحادي في "شيكاغو" "تشارلز إيفانز" بأن مرور الوقت دون تمويل الكونجرس الأمريكي يضر بالاقتصاد ويشكل خطورة كبيرة على التعافي من آثار جائحة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.08 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.