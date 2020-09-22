شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام ومخاوف الطلب تكبح المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، وبدعم توقعات انخفاض المخزونات التجارية للأسبوع الثاني على التوالي فى الولايات المتحدة ، ويكبح المكاسب تجدد المخاوف حول مستويات الطلب العالمي ، مع تزايد مؤشرات اندلاع الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 40.23$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.77$، وسجل أدنى مستوي عند 39.39$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوي 42.18$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.76$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.28$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 2.75% ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، وتحت ضغط تجدد المخاوف حول الطلب.

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تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

لا تزال أزمة فيروس كورونا تسيطر على معظم الأسواق العالمية ، خاصة مع تزايد مؤشرات اندلاع الموجة الثانية من الجائحة فى أوروبا والولايات المتحدة ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالمرض فى فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وأجراء عديدة من الولايات المتحدة.

قد تؤدي تلك التطورات الجديدة إلى عمليات إغلاق جديدة للاقتصادات العالمية ، الأمر الذي سوف يضر كثيرا الطلب العالمي على الوقود.

فى المملكة المتحدة تفكر الحكومة فى فرض قيود جديدة لمنع تفشي الجائحة الفيروس بعد تسارع حالات الإصابة الجديدة فى البلاد ، وفى الولايات المتحدة حذرت السلطات الصحية من اندلاع موجة جديدة فى الشتاء المقبل.