شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستقر مع انحسار إعصار أمريكى لكن مخاوف تعافى الطلب مستمرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء بعد خسائر كبيرة أثناء الليل، إذ انحسر أحدث إعصار في خليج المكسيك، لكن المخاوف بشأن الطلب على الوقود استمرت بفعل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.1 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 41.41 دولار لتتخلى عن مكاسب بسيطة حققتها في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 39.27 دولار للبرميل. ونزلت عقود نوفمبر الأكثر نشاطا ثلاثة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 39.51 دولار للبرميل.
وتعافت أسعار الخام بعض الشيء بعدما تراجعت بنحو أربعة بالمئة أمس الاثنين حيث واصلت مصافي تكرير الخام في تكساس عملها بعد توقعات بأن تفقد عاصفة استوائية قوتها مما يخفف القلق بشأن طلب المصافي الأمريكية على اللقيم.
غير أن المخاوف بشأن الطلب العالمي ظلت قائمة.
وتسببت مخاوف متعلقة بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول صاحبة الأسواق الكبيرة في تراجع أسعار النفط أمس الاثنين حيث قد يؤدي ذلك إلى إجراءات عزل عام جديدة وتضرر الطلب.
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