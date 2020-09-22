شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر عقود خام برنت كسر مستوى 42.17 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، حيث أعاد اختبار هذا المستوى ويبدأ بالانخفاض من جديد الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 41.14 ثم 40.00 كمحطات رئيسية تالية.
مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 43.00 ثم 43.84 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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