شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم نسيج (1213) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.70% بما يعادل -0.78 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.90 ومستوى المقاومة 21.66.