شكرا لقرائتكم خبر عن بي سي آي يصل لأدنى مستوياته في أسبوع – تحليل صباحي – 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بي سي آي (1210) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -4.13% بما يعادل -1.25 نقطة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 28.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 32.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.00 ومستوى المقاومة 30.65.