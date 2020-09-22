شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تعريفات الألومنيوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

«تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية سيقلل من القدرة التنافسية للصناعات التي تعتمد على الألمنيوم».. حكام ولايات مين ونيوهامبشاير وفيرمونت في أمريكا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستلغي رسومها الجمركية البالغة 10 ٪ على الألمنيوم الكندي للأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، وذلك بعد تهديد كندا بالانتقام من الشركات الأمريكية. وهو ما يعني أن الرئيس ترامب أدرك أن تعريفاته الجمركية يمكن أن تضر به سياسيًا.

وفي شهر أغسطس الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية تعريفة جمركية من القسم 232 على الألومنيوم الكندي، مستشهدة بمستويات الاستيراد التي جاءت هذا العام بمعدل أعلى من العام السابق.

وجاء القرار الأمريكي بإلغاء التعريفات الجديدة يوم الثلاثاء قبل ساعات من إعلان كندا عن رسومًا انتقامية على منتجات الألمنيوم الأمريكية حسب المتوقع، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار دولار.

وقال الممثل التجاري الأمريكي (USTR) في بيان رسمي إن «واردات الألمنيوم غير المطلي من كندا إلى الولايات المتحدة، والتي سيتم استيرادها حتى نهاية العام، من المقرر أن تنخفض بشكل حاد، مقارنة بالزيادات التي شهدتها في وقت سابق من العام الحالي».

وكانت مجموعات الأعمال الأمريكية ومصنعو الألمنيوم في الولايات المتحدة قد انتقدوا فرض التعريفات الجمركية الجديدة، شهر أغسطس الماضي، لتسببها في انتشار حالة من عدم اليقين الاقتصادي ورفع الأسعار.

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وأبدى حكام ولايات مين ونيوهامبشاير وفيرمونت تضررهم من التكاليف الناتجة عن فرض التعريفات الجديدة، وكتبوا ذلك في خطاب إلى ترامب الأسبوع الماضي، حيث قالوا: «إن تأثير التعريفات سيقلل من القدرة التنافسية للصناعات التي تعتمد على الألمنيوم، ويضر بسلاسل التوريد في منطقة نيو إنجلاند، المتخصصة في مجالات لتصنيع والإنتاج الفني».

على الجانب الآخر، يأمل ترامب في الفوز بالأصوات الانتخابية الموجودة في ولاية نيو هامبشاير، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويحمي إرجاء التعريفة الجمركية مصالح المصنعين والمستهلكين في الوقت الحالي. لكن يمكن لترامب إعادة فرضها، في حالة فوزه بفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.

وحذر مكتب الممثل التجاري الأمريكي من أنه إذا تجاوزت كندا 105 ٪ من مستويات الشحن المتوقعة – رغم أن المستويات لا تزال أقل بكثير من العام الماضي - فقد تعيد الولايات المتحدة التعريفات الجمركية.

ووفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، فإن أقرب وقت يمكن للولايات المتحدة أن تعيد فيه فرض التعريفات هو 6 أسابيع بعد نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يعني أن التعريفات الجديدة لن يتم إعادة فرضها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ختامًا، يمكن القول إنه أمر جميل أن نرى إدارة ترامب وهي تدرك أن التعريفات الجمركية على كندا ليست رابحة سياسيًا، وأنه على الرئيس الأمريكي عدم التفكير في فرض تلك التعريفات باعتبارها علاجا لمشاكله الاقتصادية.