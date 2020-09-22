الإمارات تجدد أمام «العشرين» التأكيد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة الأزمات

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شاركت وزارة المالية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة ضمن مجموعة العشرين (G20)، والذي عقد عن بُعد، بهدف مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، ومراجعة واعتماد البيان المشترك لوزراء الصحة والمالية لمجموعة العشرين بشأن الاستجابة لتداعيات جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

شارك في الاجتماع كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ممثلاً عن عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلاً عن عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى عدد من وزراء المالية والصحة من الدول الأعضاء وممثلين عن المنظمات الدولية والدول المدعوة.

خلال الاجتماع، أكد وزارء المالية والصحة ضمن مجموعة العشرين ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية لوضع خطط فاعلة تساعد في تخفيف تداعيات جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد العالمي، وتسهم في تسريع عملية الانتعاش الاقتصادي بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومتوازن.

في ختام الاجتماع، صادق الوزراء على البيان المشترك لمجموعة العشرين بشأن الاستجابة الصحية والمالية المشتركة لمواجهة تداعيات «كوفيد-19»والذي أكدت المجموعة من خلاله أهمية التعاون الدولي المشترك لتمكين القطاع الصحي على مواجهة مختلف الأزمات مستقبلاً، كما قام الوزراء بتكليف مجموعات العمل المختلفة لمجموعة العشرين بتنسيق جدول أعمالها بما يتناسب مع التزامات البيان المشترك، وكذلك بحسب خطة عمل المسار المالي لمواجهة تداعيات كوفيد-19 للفترة المتبقية من العام الحالي وتقديم تقرير شامل عن التقدم المحرز في الاجتماعات الوزارية المقبلة.

سيعقد الاجتماع الاعتيادي الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين في 14 أكتوبر 2020، لمراجعة التقدم المحرز في إطار خطة عمل مجموعة العشرين بشأن وباء كوفيد-19، والالتزامات الواردة في البيان المشترك لوزراء المالية والصحة.