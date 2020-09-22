شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تنخفض من أعلى مستوياتها في 28 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الإثنين متخلية عن أعلى مستوياتها في ثمانية وعشرين شهرا سجلته خلال الجلسة، وذلك نتيجة ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك على الرغم من التوقعات المتواصلة بقوة الطلب الصيني على السلع الزراعية الأمريكية اتساقا مع شروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التي أبرمت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

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وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن مبيعاتها من الصويا للصين خلال الأحد عشر يوم عمل الماضية بلغت 132 ألف طن، بينما بلغت مبيعاتها من الذرة لبكين 100 ألف طن خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الأول بنسبة 2.1% إلى 10.22 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 10.45 دولار وأقل سعر عند 10.20 دولار.