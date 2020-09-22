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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط بأكثر من 10% مسجلة أدنى مستوى منذ نهاية يوليو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين بشكل حاد وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن أقل سعر منذ نهاية يوليو/تموز.
وسجلت الفضة مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 1% مدعومة بالطلب على المعادن النفيسة نتيجة عدم اليقين إزاء الاحتياطي الاتحادي وسياسته النقدية.
كان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن الأسبوع الماضي الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، وألمح إلى عدم رفعها من هذا النطاق حتى نهاية عام 2023.
وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.
وفي ختام التعاملات، هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 10.1% أو ما يعادل 2.74 دولار إلى 24.387 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الحادي والثلاثين من يوليو/تموز، وسجل المعدن أعلى سعر 27.130 دولار وأقل سعر عند 23.780 دولار.
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