شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين للجلسة الثانية على التوالي في ظل إقبال من المستثمرين على العملة الأمريكية ملاذ آمن.



ويواصل الدولار مساره الصاعد في ظل الترقب لأي تحركات من السياسة النقدية أو الكونجرس الأمريكي على الرغم من أن الاجتماع الأخير للبنك المركزي ألمح إلى عدم رفع الفائدة من مستواها الحالي قبل نهاية عام 2023.



وصرح عضو الاحتياطي الاتحادي ورئيس فرع البنك المركزي في مدينة "اتلانتا" "روبرت كابلان" بأن البنك ربما يرفع الفائدة لو بلغت معدلات الفائدة مستويات أكثر انخفاضاً.

Advertisements



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن الأسبوع الماضي الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.



وأكد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" امتلاك ما يكفي من الأدوات لدعم السياسة النقدية وإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى مسار النمو.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.