شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 43.00 ويستقر دونه الآن، مما يدفع السعر للتحول نحو الانخفاض، في طريقه لاختبار مستوى 42.17 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 41.14 كمحطة رئيسية تالية.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 43.00 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط