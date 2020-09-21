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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بجانب تباطؤ الطلب على أصول الملاذات الآمنة.
تراجعت أسعار الفضة قرابة 2.2% إلى مستوي 26.18$ الأدنى منذ 8 أيلول/سبتمبر الجاري، من مستوي الافتتاح عند 26.76$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 26.95$.
أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.75% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي ،وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، استقرت أسعار الفضة دون أي تغيير يذكر، بعد خسارة على مدار الأسبوعين السابقين.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.4% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.
يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بفعل تجدد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ، ومخاوف نقص السيولة فى ظل الهبوط الحاد الذي يسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية.
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