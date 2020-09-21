شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل صعود الدولار قبل خطاب"جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وذلك قبيل خطاب هام لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.1% إلى 1,928.27$ الأدنى منذ 9 أيلول/سبتمبر الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,949.15$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,955.56$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.3% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.7% ضمن عمليات من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,973.51$ للأونصة .

وحققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.6% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.4% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة فى ظل تجدد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة.

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" حول قانون إعادة الاستثمار المجتمعي ، حيث من المرجح أن يتضمن الخطاب تلميحات حول تطورات الاقتصاد الأمريكي فى ضوء جائحة الفيروس التاجي ،وعن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 12.58 طن متري ،بأكبر زيادة يومية منذ 19 حزيران/يونيو الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,259.84 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوي منذ 7 آب/أغسطس الماضي.