شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر النفط الأخيرة ضمن نموذج علم استمراري صاعد، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق 41.20 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج وتأكيد الاندفاع نحو تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث تتواجد أهدافنا الإيجابية التالية عند 41.85 ثم 43.05.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 40.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد