شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي على خط الاتجاه اللحظي الصاعد الذي يظهر بالصورة ويحافظ على ثباته فوقه، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف التداولات الإيجابية، ليتجه نحو زيارة مستوى 1.3362 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3110.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3110 والمقاومة 1.3250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد