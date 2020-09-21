شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستمر بالانخفاض – تحليل - 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار مقابل الين الزحف نحو الأسفل ليصل إلى مشارف حاجز 104.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يستمر بتقديم المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 103.65.

كسر مستوى 104.20 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، في حين إن استمرار الاتجاه الهابط المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 105.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.50 والمقاومة 105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط