شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 51 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 49 فلس كمستوى أول ثم 44 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 54 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 50.7 بينما مستوى المقاومة هو 51.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط