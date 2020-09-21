شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الأحد حيث اغلق عند مستوى 199 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما كون السهم نموذج القاع الثلاثي والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 215 فلس، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 180 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 195 بينما مستوى المقاومة هو 205 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد