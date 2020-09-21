شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO)يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الأحد عند مستوى 167 فلس، متجاوزا بذلك القناة الهابطة متوسطة الأجل، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا لمستوى مقاومته التالي عند 180 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 162 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 166.0 بينما مستوى المقاومة هو 168.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد