شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس احد عند مستوى 595فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 600 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 565 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 593 بينما مستوى المقاومة هو 596 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط