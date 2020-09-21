بيان من «أوراكل» حول الشراكة مع «تيك توك»

أعلنت شركة «أوراكل»، الأحد، عن اختيارها لتصبح مزود التقنيات السحابية الآمنة لمنصة تيك توك. وفي بيان، قال لاري إليسون، كبير مسؤولي التكنولوجيا في أوراكل: «اختارت تيك توك الجيل الثاني من البنية التحتية السحابية الجديدة من أوراكل؛ لأنها أسرع بكثير وأكثر موثوقية وأماناً من تقنية الجيل الأول التي يتم تقديمها حالياً من قبل جميع مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين الآخرين».

ومن جانبها، قالت سافرا كاتز، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل: «ستدير تيك توك كجزء من هذه الاتفاقية أعمالها على سحابة أوراكل وستصبح أوراكل مستثمر أقلية في تيك توك جلوبل. وستُثبّت أوراكل أنظمة تيك توك في سحابتها وتوسّعها وتشغّلها بسرعة كبيرة. ونحن على ثقة تامة بقدرتنا على توفير بيئة آمنة لتيك توك وضمان خصوصية بيانات مستخدميها الأمريكيين ومستخدميها في جميع أنحاء العالم. وستؤدي مزايا الأمان المحسنة والخصوصية المضمونة إلى تمكين النمو السريع والمستمر لمجتمع مستخدمي تيك توك وإفادة جميع أصحاب المصلحة».

واعتماداً على خبرتها التي تمتد إلى عقود من الزمن في تأمين البيانات الحساسة حول العالم، أنشئت سحابة أوراكل من الجيل الثاني بكافة تفاصيلها كي توفر عزل التطبيقات التي ما زالت قيد التشغيل والاستجابة بشكل مستقل للتهديدات الأمنية. وستجمع أوراكل بين تقنياتها السحابية الآمنة ومراجعة التعليمات البرمجية المستمرة والمراقبة والتدقيق لتوفر الضمان غير المسبوق لخصوصية وأمان بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية.