شكرا لقرائتكم خبر عن بتروكيم تبدأ المناقشات المبدئية لدراسة الاندماح مع المجموعة السعودية للاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" على بدء المناقشات المبدئية مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي- التي تملك 50% من بتروكيم- لدراسة الجدوى الإقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين، علماً بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة.

وأشارت بتروكيم، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الدخول في هذه الدراسة لا يعني بالضرورة أن الصفقة سوف تتم بين الطرفين.

وفي حال تم الاتفاق على الصفقة، فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن بتروكيم حققت صافي خسائر بلغ 189 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 183 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الثاني إلى إهلاك كامل قيمة وحدة البولي ستايرين والتي تم ايقافها خلال الربع الحالي، حيث بلغت خسائر بتروكيم من هذه الاهلاك مبلغ 254 مليون ريال، انخفاض أسعار منتجات الشركة والايرادات الأخرى.

كذلك حققت المجموعة السعودية صافي خسائر بلغ 55 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 205 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الثاني إلى انخفاض حصة المجموعة في نتائج المشاريع المدارة بصورة مشتركة لتبلغ للربع الحالي 52 مليون ريال مقابل 112 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، للانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.