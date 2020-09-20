شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 10960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2056 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12754 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 4188 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1955 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2845 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الاعتماد على الشبكة الخاصة بالمصرية للاتصالات من خلال ضخ استثمارات جديدة في الحيزات الترددية المخصصة بما يساهم في تقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات للعملاء.

Advertisements

وأكدت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنه تسعى بشكل مستمر لتطبيق الحلول التقنية المتطورة لتحديث شبكاتها وبنيتها التحتية للارتقاء بمستوى الخدمة والوصول إلى أعلى مستوى لرضا عملائها وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم من خدمات الاتصالات، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة وتطورها من مقدم خدمات الاتصالات المتكامل إلى أفضل مقدم لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وفي سياق منفصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للمحابس، المجموعة المصرية العقارية، 209.8 ألف سهم،9062 سهم، 195 ألف سهم، 25 ألف سهم، 286.7 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، 2000 سهم، 2720 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبوقير للأسمدة والصناعات اليماوية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 550 ألف سهم، 44.2 ألف سهم، 541 سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الحديد والصلب المصرية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.