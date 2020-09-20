شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 26٫20 فلس بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 27 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 27 فلس، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 24 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 28 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25.6 بينما مستوى المقاومة هو 26.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط