شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم إعمار (4220) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 10.50، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.19% بما يعادل 0.12 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 10.50، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 11.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.77 ومستوى المقاومة 10.58.