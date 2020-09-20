شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يحلق عالياً – تحليل صباحي – 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جبل عمر (4250) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.07% بما يعادل 1.75 نقطة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول، مع عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.80، ليستهدف مستوى المقاومة 38.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.80 ومستوى المقاومة 38.65.