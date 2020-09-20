شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يستعيد تعافيه سريعاً – تحليل صباحي – 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تهامة للإعلان (4070) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 7.17% بما يعادل 3.40 نقطة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 44.95، ليستهدف مستوى المقاومة 60.42.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.95 ومستوى المقاومة 55.00.