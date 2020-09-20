«الإمارات» تعزز خدمتها إلى البحرين برحلة يومية ثانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت طيران الإمارات التزامها نحو البحرين بالإعلان عن تشغيل رحلة يومية ثانية إلى المملكة، ما سيوفر أمام العملاء للسفر بين البحرين ودبي ومختلف محطات شبكة خطوط الناقلة، التي تغطي الآن أكثر من 85 وجهة.

وسوف تعمل الرحلة اليومية الثانية بطائرات البوينج 777-300ER. واعتباراً من 20 سبتمبر الجاري، ستغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 837» مطار دبي الدولي في الساعة 9:45 صباحاً وتصل إلى البحرين في الساعة 10 صباحاً. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 838» من مطار البحرين الدولي في الساعة 11:30 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 1:55 بعد الظهر. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي والبحرين).

ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ«كوفيد-19» أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.