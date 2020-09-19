شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن نجاح الوزارة فى احتواء تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 19-9-2020 بين لقاءات وجولات ميدانية للوزراء وبين تصريحات مهمة حول قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز أثار كورونا .

وزير المالية: نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا» بثمار الإصلاح الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، حيث أتاحت الإصلاحات التى اتخذتها القيادة السياسية، وساندها الشعب خلال السنوات الماضية قدرًا من الصلابة للاقتصاد القومى يُمَّكنه من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية بتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط بنسبة ٥,٥٪، كما توقعت مؤسسة «موديز» فى تقريرها الأخير، نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجارى تنفيذها من أجل تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.

اتحاد المستثمرين يؤكد العاصمة الإدارية نقلة نوعية في مستوى الخدمات بمصر

أكد أسامة حفيلة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون الوجهة الحضارية لمصر أمام العالم، كما ستكون منصة لجذب الاستثمارات العالمية، والترويج لمصر الجديدة أمام المؤسسات الدولية، مضيفا كما ستحقق العاصمة الإدارية نقلة نوعية في مستوى الخدمات في مصر، حيث سيتم نقل تجربة إنشائها وتخطيطها لباقي المدن الجديدة المزمع إنشائها.

وأضاف "حفيلة"، لـ"الخليج 365"، كما أثبت ما تحقق من مشروعات بالعاصمة الإدارية قدرة الدولة على تمويل المشروع وتنفيذه بأيادي مصرية، مشيرا إلى استمرار العمل وتنفيذ المشروعات بنفس المعدلات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وهو أمر لم تشهده مشروعات ضخمة مماثلة حول العالم.

شعبة الثروة الداجنة تعلن استقرار الأسعار وكيلو الفراخ يبدأ من 23 جنيها

شهدت اسعار الدواجن اليوم السبت 19-9-2020 استقرارا في السوق المحلى وذلك وفق ما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار الدواجن في السوق المحلى سجلت في المزرعة 23 جنيها للكيلو في حين يصل السعر للمستهلك 26- 28جنيها وذلك بحسب المنطقة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها بحسب المنطقة.

وكانت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة طالبت بضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 والذى ينص على حظر تداول الدواجن الحية، نظرا للمخاطر التى تتعرض لها البيئة المصرية من تداولها حية، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية من تعدد التداول، وهو ما قد يؤدى إلى إهدار الكثير من الإنتاج.

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مشروع رواد 2030 يتابع إطلاق حملة "إبدأ مستقبلك"

أطلق مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملته التوعوية "ابدأ مستقبلك جامعات" بجامعة مصر للتعلم الإلكترونى، عبر الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى وعن طريق نوادى ريادة الأعمال بالجامعة، وذلك بحضور د.غادة خليل- مدير مشروع رواد 2030، ود.نهال عفيفى مدير نادى ريادة الأعمال بالجامعة، ود.محمد محرم-مدرب ريادة الأعمال، ود.راندا موسي- رائدة أعمال، ويأتى ذلك استكمالًا لسلسلة "ابدأ مستقبلك"التي أطلقها المشروع بجامعات ومدارس عدد من المحافظات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حملة ابدأ مستقبلك تهدف إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية، التي تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق، مؤكدة على سعى المشروع للتوسع في نشر فكر ريادة الأعمال والوصول إلي مركز متقدم في ثقافة العمل الحر بما يخلق جيلًا مثقفًا يضع هدفًا ويسعي إلي تحقيقه وهى فرصة لأن مصر مليئة بالكفاءات الشابة التي نستهدف النهوض بها ووضعها على اول الطريق ومن ثم كل رائد أعمال ناجح يستطيع إحداث تغيير في المجتمع الذي يعيش فيه.

الإسكان: لا تهاون مع شركات المقاولات المقصرة وجودة التشطيبات أبرز معايير التقييم

تفقد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، برفقة مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى وجهاز المدينة والمشروعات.

وتفقد المهندس صلاح حسن، ومرافقوه، خلال الجولة، مشروع الاسكان الاجتماعى بأحياء (النور - الفردوس - الزيتون)، لمتابعة سير الأعمال وجودة التشطيب الداخلى للوحدات وأعمال التشجير، وتنسيق المواقع للعمارات.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لصندوق "الإسكان الاجتماعى"، سرعة الانتهاء من أعمال التشطيب والالتزام بجداول التسليم، وتجهيز الوحدات للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدات الاسكان الاجتماعى في أقرب وقت.

مصر تنجح فى النفاذ لأسواق أمريكا اللاتينية بعد 3 أعوام على تدشين اتفاق "ميركوسور"

يعد اتفاق التجارة الحرة بين مصر و تجمع دول أمريكا اللاتينية ( الميركوسور ) أحد نماذج النجاحات المضيئة لبرامج تعزيز مكانة مصر في شبكة الاقتصاد العالمي من خلال النفاذ إلى التكتلات الاقتصادية و ترجمة أهداف التعاون بين الجنوب و الجنوب كأحد أهداف التنمية الدولية للعام 2050 التي أقرتها الأمم المتحدة إلى واقع عملي يحقق رخاء الشعوب وهو ما تؤكده أرقام التبادل التجاري المصري بموجب الاتفاقية التي مرعلى توقيعها 3 أعوام.

وبموجب الاتفاقية استطاعت مصر في غضون الأعوام الثلاثة الماضية إعفاء أكثر من ألفي منتج من التعريفات الجمركية المفروضة في التجارة بين دول الميركوسور مصر ، وابتداءً من شهر سبتمبر الجاري تم إعفاء أكثر من 463 منتجا مصريا من كافة الرسوم الجمركية إذ ما تم تصديرها إلى دول ميركوسور، وفي المقابل ستمنح أيضاً الضريبة الصفرية لأكثر من 719 منتجا من منتجات تكتل دول الميركوسور المتجهة إلى السوق المصرية.