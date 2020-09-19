شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين السيارات الرياضية في طرح موديلات 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

طرحت شركات السيارات العالمية هذا العام، مجموعة من موديلات السيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تعرف اختصاراً ب«SUV» ما أدى إلى منافسة قوية في الأسواق بينها، للوصول إلى المستهلك، في حين عملت شركات السيارات على إدخال خصائص جديدة في هذه السيارات لإرضاء المشتريين. وتنافست شركات السيارات هذا العام على صناعة سيارات رياضية متعددة الأغراض، من خلال إبراز مميزات هذه السيارات وطرحها بأسعار تنافسية، لتحقيق نمو في الحصة السوقية لهذه الشركات.



بي إم دبليو «إكس»



سيارة عملية ذات حجم صغير، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات تعمل بشاحن توربيني، ما يجعلها موفرة للوقود، وناقل حركة آلي ب8 سرعات، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي، مزود بخاصية التربو. إطارات السيارة رياضية مقاس 18 بوصة بما يسمح لها بالسير في المناطق الصحراوية الوعرة وغير الممهدة، هذا فضلاً عن أنها مزودة بشاشة داخلية تعمل باللمس الحراري عالية الجودة، ووسادات هوائية جانبية وأمامية لكافة الركاب، وتعمل بنظام الفرامل المعدّل ABS وخاصية EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل بخلاف تقنية ESP الخاصة بتوفير الاتزان للسيارة إلكترونياً.



فولفو «إكس سي 40»



متعددة الاستخدامات مثالية جمعت بين الإمكانات القوية وتوفير الوقود، فالسيارة تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ليعطي قوة قدرها 254 حصاناً، وعزماً أقصى للدوران 350 نيوتن متر، بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك، مع تسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ ساعة، في مدة زمنية تستغرق 6.5 ثانية. وتتمتع بنظام أمان عالٍ بفضل تزويدها بنظام فرامل ABS، ونظام توزيع وثبات إلكتروني للفرامل ونظام ثبات ومثبت سرعة ونظام EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، و11 وسادة هوائية.



مازدا «سي إكس 30»



تتمتع بالعديد من المواصفات المناسبة لفئة كروس أوفر، مدعومة بمحرك بنزين سعة 2 لتر مع تقنيتي الدفع الهجين المعتدل وإيقاف الأسطوانات، وتبلغ قوة توليد المحرك 90 كيلووات، إلى جانب توفير محرك ديزل بقوة 85 كيلووات. تشمل Mazda CX-30 نظاماً لمراقبة انتباه قائدها بالتعاون مع نظام دعم الكبح الذكي SBS، وتتمتع بهيكل قوي نظراً لتكوينه بنسبة 30% من فولاذ مرتفع الصلابة.

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هيونداي «كونا»



تعتمد على محركين، الأول بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد قوة 103 أحصنة وعزم دوران 147 نيوتن متر، والآخر كهربائي بقوة 43 حصاناً وعزم 170 نيوتن متر، ويصل إجمالي قوة السيارة إلى 139 حصاناً، مع التمتع بناقل حركة آلي مزود ب6 سرعات.ويبلغ تسارع السيارة 11.2 ثانية ل 100/ كيلومتر/ ساعة.



كيا «سول»



تأتي السيارة بنسختين كل منهما تملك مواصفات خاصة في المحرك، الأولى سعته اللترية 1.6 لتر يولد قوة 124 حصاناً عند 6300 لفة في الدقيقة، مع تدعيم بناقل آلي 6 سرعات أتوماتيك. فيما تبلغ السعة اللترية لمحرك النسخة الثانية 2.0 لتر بعدد 4 سلندرات ويعطي قوة 154 حصاناً، مع وجود ناقل آلي ب 6 سرعات أيضاً، ويمكن اقتناء السيارات بإطارات مختلفة المقاس تشمل 16، و17، و18 بوصة.



هوندا «سي آر في»



متعددة الاستخدامات ومزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي، وناقل حركة آلي سداسي السرعات، علماً بأن تسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كيلو متر يبلغ 10.1 ثانية. لكن لا تصنف السيارة بأنها موفرة للوقود، إذ يتطلب قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر استهلاك 7.5 لتر. وتم تزويد Honda CR-V بإطارات رياضية مقاس 18 بوصة ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ونظام ذكي لركن السيارة.



تويوتا «راف 4»



تأتي السيارة اليابانية بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 2500 سي سي، ويولد قوة 203 أحصنة وعزم دوران 248 نيوتن. متر وناقل حركة آلي ثماني السرعات ودفع كلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وتتمتع بمواصفات أمان عالية بفضل نظام المكابح والتوزيع الآلي ومكابح اليد الكهربائية مع تزويدها بنظام مانع السرقة.

وتأتي بمصابيح ضبابية أمامية وخلفية ونظام صوتي يتكون من 6 سماعات وشاشة بمقاس 7 بوصات ومستشعرات مطر، وعجلات رياضية مقاس 18 بوصة.