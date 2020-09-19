شكرا لقرائتكم خبر عن المشروعات التجارية ـ هوندا تطلق عرض «السيارة العائلية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت المشروعات التجارية، الموزع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، عن إطلاق عرض مميز بمناسبة العودة إلى المدارس؛ لدعم العائلات التي ترغب بشراء سيارة هوندا جديدة.
ويسري العرض حتى 30 سبتمبر، حيث يقدّم باقات مميزة ومريحة بخيارات تسديد شهرية، بالإضافة إلى خدمات تأمين وصيانة وتسجيل مجانية على طرازات مختارة. ويشمل العرض سيارة هوندا «سي آر-في»، ذات الأداء العملي، السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات المثالية لكافة أساليب الحياة، والتي تجعل الرحلات الطويلة بالسيارة تجربة مريحة جداً، بفضل تصميم مقاعدها الرائع ومساحتها الداخلية؛ حيث تجمع سيارة هوندا «سي آر-في» بين التصميم المميز والميزات الحركية المتقنة لتكون عنوان الراحة والأناقة والتنوّع. وخلال العرض، يمكن شراء سيارة «سي آر-في» ابتداءً من 970 درهماً في الشهر، مع تعهد العلامة بإعادة شراء السيارة، وضمان خمس سنوات، أو 100 ألف كيلومتر.
ويقدّم العرض الفرصة لشراء أفضل سيارة عائلية، مع تعهد العلامة بإعادة شراء السيارة، وضمان خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر. بالإضافة إلى باقة من المزايا المجانية، مثل خدمات تسجيل وتأمين مجانية، وخدمات صيانة حتى مسافة 40 ألف كيلومتر.
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