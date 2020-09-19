مؤسسة جمعة الماجد تعلن عن عرض العودة إلى المدارس من «هيونداي»

أعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لشركة «هيونداي موتورز» في الإمارات، عن إطلاق حملة جديدة بالتزامن مع العودة إلى المدارس، للاحتفال ببداية العام الدراسي الجديد؛ بهدف مساعدة العملاء على ترقية سياراتهم، واختيار موديلات جديدة من هيونداي.

ويشمل عرض العودة إلى المدارس مجموعة متنوعة من سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان، ويستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، فيما سيستفيد المشترون من خطط التقسيط الميسرة والعديد من المزايا الإضافية.

وتعد «توسان» إحدى سيارات الدفع الرباعي الأكثر مبيعاً من «هيونداي»؛ حيث تفضلها العائلات والأفراد الذين يتطلعون إلى مستوى أرفع من القيادة خلال الصيف. ويكون الطراز مشمولاً في الحملة بأقساط ميسرة . ومن المزايا الإضافية الأخرى الحصول على عقد خدمة الصيانة لثلاث سنوات أو 50000 كيلومتر، والتسجيل المجاني لعام واحد، وخدمة المساعدة على الطريق لخمس سنوات.

وبالنسبة إلى العائلات الكبيرة، يمكن للعملاء استكشاف عرض الشركة على طراز «باليسيد» الرائع؛ حيث يطرح بعقد خدمة الصيانة مدته خمس سنوات أو 100000 كيلومتر، والتسجيل المجاني لعام واحد، والتظليل المجاني للنوافذ من «لومار»، وخدمة المساعدة على الطريق لخمس سنوات، إلى جانب الضمان من الشركة المصنعة لخمس سنوات أو100000 كيلومتر، وتأجيل الدفعة الأولى لمدة 120 يوماً.

أما العملاء الذين يتطلعون إلى تجربة قيادة مريحة، يمكنهم اختيار سيارة السيدان «أكسنت»، كما بإمكانهم القيام بشرائها بموجب أقساط منخفضة، والاستفادة من عدد من المزايا الإضافية، مثل عقد الصيانة لثلاث سنوات أو 50000 كيلومتر، والتسجيل المجاني لعام واحد، والمساعدة على الطريق لخمس سنوات.