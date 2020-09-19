«برنامج الأغذية» يحث أثرياء العالم على المساعدة في إنقاذ الجوعى

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناشد مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أثرياء العالم أن يهموا بالمساعدة في إنقاذ حوالي 30 مليون نسمة قال إنهم قد يموتون جوعاً إذا لم يتلقوا مساعدات من البرنامج. وقال بيزلي أول أمس الخميس أمام مجلس الأمن الدولي إن نحو 270 مليون شخص على مستوى العالم على شفا المجاعة، وإن برنامج الأغذية يأمل في مساعدة 138 مليوناً هذا العام. وأضاف «نحتاج إلى 4.9 مليار دولار لعام واحد لإطعام كل الثلاثين مليوناً الذين سيموتون ما لم يحصلوا على مساعد». (رويترز)

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