شكرا لقرائتكم خبر عن معنويات المستهلكين الأمريكيين تتحسن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد مسح، الجمعة بأن معنويات المستهلكين الأمريكيين تحسنت في أوائل سبتمبر/ أيلول.

وأظهر المسح أيضا أن تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها في نوفمبر /تشرين الثاني بدأ في الانعكاس على التوقعات بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين صعد إلى 78.9 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 74.1 في أغسطس/ آب.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعود المؤشر إلى قراءة عند 75. (رويترز)

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