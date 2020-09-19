- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" تعلن عن مزيد من الخطوات الأمنية قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "تويتر" عن إجراءات أمنية من شأنها تعزيز الأمان في استخدام منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.
وعلى مدونتها الرسمية، ذكرت "تويتر" أن مسؤولي الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس والحملات السياسية والجهات الإخبارية والوكالات الإعلامية والصحفيين السياسيين والمسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة سوف يشعرون بأمان أكثر عند استخدام المنصة.
وأضافت "تويتر" أنه في غضون الأيام القليلة المقبلة، سيتم التحول أوتوماتيكيا إلى حماية كلمات المرور والحسابات الخاصة بالأشخاص من المسؤولين السابق ذكرهم لمزيد من التوثيق.
يأتي ذلك بعد وضع "تويتر" علامة تحذيرية على تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حسابه انتقد خلالها التصويت بالبريد وحذر من عدم مصداقية العملية الانتخابية القادمة.
وأكدت الشركة على أنها ستقوم بكل ما يلزم لكي لا تتسبب في أي فوضى من جانبها أو على منصتها أثناء الانتخابات الرئاسية.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 2% وأغلق جلسة الجمعة عند 40.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 40.2 دولار وأقل سعر عند 38.9 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "تويتر" تعلن عن مزيد من الخطوات الأمنية قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.