شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" تعلن عن مزيد من الخطوات الأمنية قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "تويتر" عن إجراءات أمنية من شأنها تعزيز الأمان في استخدام منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وعلى مدونتها الرسمية، ذكرت "تويتر" أن مسؤولي الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس والحملات السياسية والجهات الإخبارية والوكالات الإعلامية والصحفيين السياسيين والمسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة سوف يشعرون بأمان أكثر عند استخدام المنصة.



وأضافت "تويتر" أنه في غضون الأيام القليلة المقبلة، سيتم التحول أوتوماتيكيا إلى حماية كلمات المرور والحسابات الخاصة بالأشخاص من المسؤولين السابق ذكرهم لمزيد من التوثيق.

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يأتي ذلك بعد وضع "تويتر" علامة تحذيرية على تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حسابه انتقد خلالها التصويت بالبريد وحذر من عدم مصداقية العملية الانتخابية القادمة.



وأكدت الشركة على أنها ستقوم بكل ما يلزم لكي لا تتسبب في أي فوضى من جانبها أو على منصتها أثناء الانتخابات الرئاسية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 2% وأغلق جلسة الجمعة عند 40.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 40.2 دولار وأقل سعر عند 38.9 دولار.