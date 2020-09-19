شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يهبط بحوالي 4% مع استعداد الشركة لدفع تعويضات ضخمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات يوم الجمعة على نحو ملحوظ متأثرا بإعلان الشركة عن الاستعداد لدفع تعويضات ضخمة لعملائها بسبب أزمة طائرات "737 ماكس".



وذكرت الشركة أنها سوف تتكبد المزيد من الخسائر بسبب تعويضات شركات الطيران التي أوقفت استخدام طائرات "737 ماكس" منذ سقوط طائرتين من ذات الطراز لأسباب فنية.



وفشلت "بوينج" حتى الآن في إعادة "737 ماكس" للتحليق بشكل عادي وآمن لدعم اجتياز الاختبارات الفنية ولعدم الحصول على تراخيص السلامة اللازمة.

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يُذكر أن طائرة إثيوبية طراز "737 ماكس" سقطت في العاشر من مارس/آذار عام 2019 بعد مغادرتها لمطار "أديس أبابا" بقليل.



ووقع هذا الحدث بعد أقل من ستة أشهر من سقوط طائرة "إندونيسية طراز "737 ماكس" ليسفر الحادثان عن مصرع ما يقرب من 346 شخصا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 3.8% وأغلق جلسة الجمعة عند 161.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 169.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 161 دولارا.