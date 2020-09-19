شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:29 صباحًا, 19 سبتمبر 2020 م
المناطق - الرياض
سجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تراجعاً عند إغلاق السوق اليوم، في ظل استمرار تقييم المستثمرين لتصريحات الاحتياطي الاتحادي وصدور بيانات اقتصادية.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 27885 نقطة، وتراجع “ناسداك المجمع” بنسبة 0.3% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 10872 نقطة.
كما هبط ستاندرد اند بورز بنسبة 0.3% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 3347 نقطة.
وكانت بيانات حكومية صادرة اليوم، قد أظهرت أنّ الحساب الجاري الأمريكي سجّل عجزاً بحوالي 171 مليار دولار في الربع السنوي الثاني، بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل عجز فصلي قدره 158 مليار دولار.
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