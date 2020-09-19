الاقتصاد

الذرة تواصل مكاسبها وتغلق على ارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل بشأن مزيد من الطلب الصيني على السلع الزراعية الأمريكية.


وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية اليوم تفاصيل الجولة الثانية من المساعدات المالية المخصصة للمزارعين لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "".


وذكرت الوزارة أنها ستدف ما يصل إلى 14 مليار دولار في شكل دعم لمزارعي المحاصيل الرئيسية مثل الذرة والصويا والقمح والألبان والتبغ.

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يأتي ذلك بعد برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في أبريل/نيسان لدعم المزارعين في ظل جائحة "كورونا".


من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش حيث انخفض بأقل من 0.1% 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 3.78 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر عند 3.79 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 3.73 دولار.

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