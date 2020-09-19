شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة بالإضافة إلى التركيز على مفاوضات "بريكست".



كان بنك إنجلترا قد قرر أمس الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير في إطار الجهود الرامية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" وإخراج الاقتصاد من عثرته وإعادته لمسار النمو.

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وصرح المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" بان المملكة المتحدة ربما لا تحصل على صفقة تجارية مع الولايات المتحدة إذا لم تراعي مسألة الحدود الأيرلندية في مفاوضات "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي.



من ناحية أخرى، كشف بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 0.8% خلال أغسطس/آب، وهي قراءة اتفقت مع التوقعات بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 3.7% في يوليو/تموز.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2928، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.2999 في حين سجلت أقل سعر عند 1.2915.