شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المالكة لـ"تيك توك" تتودد للبيت الأبيض باقتراح طرحه فى سوق الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة فايناتشيال تايمز البريطانية إن شركة بايت دانس المالكة لتيك توك وافقت على إدراج تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة فى سوق الأسهم الأمريكية، فى مرحلة ما بعد اتفاق الشراكة المقترح مع مجموعة البرمجيات الأمريكية أوراكل، كجزء من جهودها لإرضاء مخاوف إدارة ترامب بشأن الأمن القومى من التطبيق.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص على اطلاع مباشر بالأمر، قولهم إن عرض الاكتتاب العام الأولى فى الولايات المتحدة، وليس فى الصين أو هونج كونج، كان واحدا من عدة التزامات قطعتها الشركة الصينية المالكة لتيك توك من أجل تجنب حظر التطبيق فى الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترامب تراجع أمس الخميس المقترحات، مع اقتراب الموعد النهائى المحدد لبيع التطبيق إلى شرطة أمريكية، تماشيا مع القرار التنفيذى الصادر من الرئيس ترامب. وستحصل أوراكل على حصة اقلية فى تيك توك بموجب المقترحات، وتظل الأغلبية لشركة بايت دانس. وتم إدراج طرح تيك توك للاكتتاب العامة فى الخطة الأساسية التى قدمتها الشركتان للحكومة الأمريكية فى نهاية الأسبوع. وقال أحد المصادر أن الإدراج يمكن أن يتم فى خلال عام.

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وتشمل التنازلات إدراج تيك توك كشركة مقرها الولايات المتحدة، سيكون كل أعضاء مجلس إدارتها مواطنين أمريكيين، وفقا للأشخاص المطلعين على الاتفاق. وسيشمل مجلس إدارة تيك توك أيضا لجنة أمنية يقودها شخص لديه تصريح أمنى حكومى، وفقا للمصادر.

ويجب أن توافق الإدارة الأمريكية على كل من أعضاء مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الأمنية.

وظهر كيفين سيستروم، مؤسس انستجرام كمرشح لإدارة تيك توك بعد إعادة هيكلته. وتخوض الشركة محادثات أولية معه بشأن منصب الرئي س التنفيذى بعد الرحيل غير المتوقع الشهر الماضى لكيفين كاير، بحسب ما قال شخص مطلع على الأمر.