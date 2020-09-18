شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتد من أدنى مستوى فى أسبوع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لترتد من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.7% إلى مستوي 27.21$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.02$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 26.92$.

أنهي معدن الفضة تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 26.27$ للأونصة.

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وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع ، حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا قرابة 1.7% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، استنادا على التراجع فى مستويات العملة الأمريكية ، وبدعم آمال الطلب الفعلي فى الصين.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي التراجع الحالي فى مستويات الدولار ، بعد بيانات اقتصادية متشائمة فى الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن قطاع الإسكان خلال آب/أغسطس ،و طغي ذلك على تأثير التوقعات الاقتصادية الإيجابية للبنك الفيدرالي الاتحادي.

عززت بيانات إيجابية صادرة هذا الأسبوع عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة فى الصين ، آمال تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.