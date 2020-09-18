شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفشل باختراق الحاجز– تحليل - 18-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر البلاتين بتداولات يوم أمس مستوى 985.00 والذي طالما شكّل حاجز خلال الفترة الأخيرة أمام المحاولات الصاعدة ليجبره ذلك على الارتداد بشكل مؤقت نحو 940.00.

نذكر بأن الثبات الإيجابي فوق مستوى 915.00 ومحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإضافي يدعونا للاستمرار بترجيح المحاولات الصاعدة ولنشير إلى أن نجاح السعر بتجاوز مستوى 985.00 سيفتح الباب أمامه لتسجيل أهداف جديدة قد تبدأ من 1040.00 و 1105.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 920.00 و 1000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد