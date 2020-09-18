شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الإحصاءات الوطنية يعلن تعافى مبيعات التجزئة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام رسمية اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة البريطانية واصلت تسجيل مكاسب الشهر الماضي، إذ حققت أجزاء من القطاع تعافيا أسرع وتيرة من معظم الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.8 % في أغسطس، ما يزيد قليلا عن متوسط توقعات عند 0.7 % في استطلاع أجرته رويترز ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حين ارتفعت 2.8 %، مقابل توقعات بنمو سنوي ثلاثة بالمئة.

Advertisements

وتخطت مبيعات التجزئة البريطانية بالفعل مستويات ما قبل كوفيد في يوليو ،وترتفع الآن أربعة بالمئة مقارنة مع ما قبل الأزمة.

لكن الانتعاش يخفي انقساما حادا بين تجار التجزئة عبر الإنترنت وفي المتاجر التقليدية، إذ ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت والطلب بالبريد 34.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، بينما يواجه العديد من تجارة التجزئة التقليديين خارج قطاع البقالة صعوبات بسبب تراجع الإقبال.