شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية يوم أمس ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليدخل مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.9192 بشكل رئيسي.

الثبات فوق 0.9055 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح، حيث إن كسره سيعيد السعر إلى القناة الرئيسية الهابطة من جديد ويضغط على السعر لاستنئاف المسار الرئيسي الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9055 والمقاومة 0.9160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد