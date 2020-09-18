شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 17-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 17-9 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 263 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.088 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 28 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الدلتا للسكر، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الحديد والصلب المصرية، العربية لاستصلاح الأراضي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المتحدة للإسكان والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، دلتا للطباعة والتغليف، دلتا للإنشاء والتعمير، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 263 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 263 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.088 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 467.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.6 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 7.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.41%، والعرب على 4.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 154.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 71.5 مليون جنيه، 5.99 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11050 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 12790 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2824 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 937 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 15.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

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- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 17 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.61%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 57.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.32%.

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 32.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.72%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.68%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 13.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.15%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 12.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.11%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 14.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.85%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 38 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.17%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 10.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.